Болельщики «Манчестер Юнайтед» признали Роналду лучшим игроком команды в сентябре
Болельщики «Манчестер Юнайтед» признали нападающего Криштиану Роналду лучшим футболистом команды по итогам сентября.
В минувшем месяце 36-летний португалец забил 5 голов в 5 матчах за «красных дьяволов».
Don't mind us, just @Cristiano picking up ??? award ?— Manchester United (@ManUtd) October 2, 2021
Presenting United's Player of the Month for September ?#MUFC pic.twitter.com/ueXTAL9b7R
Роналду перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» в конце августа 2021 года. Ранее форвард уже выступал за английскую команду с 2003 по 2009 год.
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