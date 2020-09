Болельщики «Манчестер Юнайтед» назвали Фернандеша лучшим игроком прошлого сезона

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш стал лучшим игроком прошлого сезона по версии болельщиков, сообщает официальный Twitter клуба.

26-летний португалец стал игроком манкунианцев в зимнее трансферное окно, перейдя из «Спортинга». Во второй части сезона Фернандеш провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и отдал 8 результативных передач.

