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Болельщики «Манчестер Юнайтед» намерены бойкотировать спонсоров клуба

17:52
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Группа болельщиков «Манчестер Юнайтед» приняла решение бойкотировать спонсоров клуба, сообщает Sky Sports 5 мая. Так они надеются вынудить семью Глэйзеров, которая владеет «МЮ», продать клуб.

Указано, что фаны обещают бойкотировать компании, спонсирующие «Манчестер Юнайтед»: не пользоваться их услугами и не приобретать товары. Также организация болельщиков обратилась к спонсорам с заявлением о бойкоте, утверждая, что поддержка Глэйзеров не означает помощь клубу. «Ваши спонсорские деньги будут использованы для обслуживания долга и выплаты дивидендов. Это поддерживает паразитические отношения (владельцев и клуба — Прим. «СЭ»)», — говорится в заявление.

Ранее болельщики «МЮ» сорвали матч премьер-лиги против «Ливерпуля», прорвавшись на поле перед игрой и устроив акцию протеста. Акции протеста против семьи Глэйзеров усилились после неудачной попытки запуска европейской Суперлиги. Болельщики недовольны тем, что владельцы не извинились за эту ситуацию, как сделали в других английских клубах, которые первоначально поддержали новое соревнование.

Фанаты захватили «Олд Траффорд» и сорвали матч «МЮ» с «Ливерпулем». Протесты против владельцев вышли на новый уровень

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