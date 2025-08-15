Болельщики «Ливерпуля» приготовили перформанс в честь Диогу Жоты на матче с «Борнмутом»

Болельщики «Ливерпуля» подготовили к матчу с «Борнмутом» в 1-м туре АПЛ перформанс в память о погибшем игроке команды Диогу Жоте и его брата Андре Силве.

На трибунах появились инициалы футболистов с их игровыми номерами и множество баннеров в честь Жоты и Силвы. Также фанаты «Ливерпуля» спели гимн команды You'll Never Walk Alone.

3 июля 28-летний Жота и его 25-летний брат погибли в результате ДТП в Испании.

Согласно предварительному заключению о причинах аварии, автомобиль, за рулем которого находился Жота, превысил допустимую скорость. Во время обгона у машины лопнуло колесо, после чего футболист потерял управление.