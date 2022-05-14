Болельщики «Ливерпуля» освистали гимн Англии и принца Уильяма перед финалом Кубка Англии с «Челси»
Болельщики «Ливерпуля» освистали гимн Англии перед началом финала Кубка Англии против «Челси».
Также фанаты мерсисайдцев освистали представителя королевской семьи принца Уильяма, который посетил игру.
Болельщики «Ливерпуля» освистывают национальный гимн во время матчей, которые проходят на стадионе «Уэмбли». Это связано с разногласиями между жителями Ливерпуля и правительством Англии, которые начались с решений правительства в 1980-х годах и усилились после трагедии на стадионе «Хиллсборо» в апреле 1989 года, в результате которой погибло 97 болельщиков «Ливерпуля».
«Ливерпуль» — семикратный обладатель Кубка Англии, «Челси» выигрывал трофей 8 раз в истории клуба.
Liverpool fans during the national anthem... pic.twitter.com/CBgxMeplWq— Sam Cunningham (@samcunningham) May 14, 2022
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|36
|28
|5
|3
|94-22
|89
|
2
|Ливерпуль
|36
|26
|8
|2
|89-24
|86
|
3
|Челси
|36
|20
|10
|6
|73-31
|70
|
4
|Арсенал
|36
|21
|3
|12
|56-45
|66
|
5
|Тоттенхэм
|36
|20
|5
|11
|63-40
|65
|
6
|МЮ
|37
|16
|10
|11
|57-56
|58
|
7
|Вест Хэм
|36
|16
|7
|13
|57-46
|55
|
8
|Вулверхэмптон
|36
|15
|5
|16
|36-39
|50
|
9
|Брайтон
|36
|11
|14
|11
|38-42
|47
|
10
|Лестер
|35
|12
|9
|14
|52-56
|45
|
11
|Кр. Пэлас
|35
|10
|14
|11
|46-42
|44
|
12
|Ньюкасл
|36
|11
|10
|15
|40-61
|43
|
13
|Брентфорд
|36
|12
|7
|17
|44-52
|43
|
14
|Астон Вилла
|35
|13
|4
|18
|48-49
|43
|
15
|Саутгемптон
|36
|9
|13
|14
|41-61
|40
|
16
|Эвертон
|35
|10
|6
|19
|37-56
|36
|
17
|Лидс
|36
|8
|10
|18
|39-77
|34
|
18
|Бернли
|35
|7
|13
|15
|32-49
|34
|
19
|Уотфорд
|36
|6
|5
|25
|32-70
|23
|
20
|Норвич
|36
|5
|6
|25
|22-78
|21
|28.04
|21:45
|
МЮ – Челси
|1 : 1
|15.05
|14:00
|
Тоттенхэм – Бернли
|- : -
|15.05
|16:00
|
Астон Вилла – Кр. Пэлас
|- : -
|15.05
|16:00
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -
|15.05
|16:00
|
Вулверхэмптон – Норвич
|- : -
|15.05
|16:00
|
Лидс – Брайтон
|- : -
|15.05
|16:00
|
Уотфорд – Лестер
|- : -
|15.05
|18:30
|
Эвертон – Брентфорд
|- : -
|16.05
|22:00
|
Ньюкасл – Арсенал
|- : -
|17.05
|21:45
|
Саутгемптон – Ливерпуль
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|22
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|21
|
|
Криштиану Роналду
Манчестер Юнайтед
|18
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|9
|
|
Деян Кулушевски
Тоттенхэм Хотспур
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|28
|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|25
|1
|9
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|20
|1
|7