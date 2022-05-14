Болельщики «Ливерпуля» освистали гимн Англии и принца Уильяма перед финалом Кубка Англии с «Челси»

Болельщики «Ливерпуля» освистали гимн Англии перед началом финала Кубка Англии против «Челси».

Также фанаты мерсисайдцев освистали представителя королевской семьи принца Уильяма, который посетил игру.

Болельщики «Ливерпуля» освистывают национальный гимн во время матчей, которые проходят на стадионе «Уэмбли». Это связано с разногласиями между жителями Ливерпуля и правительством Англии, которые начались с решений правительства в 1980-х годах и усилились после трагедии на стадионе «Хиллсборо» в апреле 1989 года, в результате которой погибло 97 болельщиков «Ливерпуля».

«Ливерпуль» — семикратный обладатель Кубка Англии, «Челси» выигрывал трофей 8 раз в истории клуба.