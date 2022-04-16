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Сегодня, 17:15

Болельщики «Лидса» купили рекламу в местной газете, чтобы отблагодарить Бьелсу

Иван Шитик
Корреспондент
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Болельщики «Лидса» отблагодарили бывшего главного тренера Марсело Бьелсу, который ранее вернул команды в АПЛ из чемпионшипа.

Ради этого фанаты купили рекламу в одном из местных изданий и разместили там обращение к аргентинцу.

«В августе 2018 года мы вновь начали что-то чувствовать. Вы напомнили нам, что футбол вновь может быть прекрасным, а наша команда — вновь может быть великой. Вы подарили нам нечто большее, чем просто футбол. Вы объединили нас в тот момент, когда мы были разобщены. Спасибо за все, Марсело», — говорится в послании болельщиков.

Бьелса покинул «Лидс» в конце февраля. Ранее специалист возглавлял «Эспаньол», «Атлетик» из Бильбао, «Марсель» и «Лилль», а также работал в сборных Аргентины и Чили.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
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Рубин

П1

26%

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ТБ 2.5

16%

1.75

Обе забьют - да

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Сочи
Локомотив

ИТБ1 (1.5)

21%

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П1

18%

1.75

X2

16%

2.15
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Рома

П1

23%

1.93

X2

19%

1.93

Ф1 (0)

13%

1.42
ФК Лидс
Марсело Бьелса
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 31 23 5 3 72-20 74
2
 Ливерпуль 31 22 7 2 79-22 73
3
 Челси 30 18 8 4 64-23 62
4
 Тоттенхэм 32 18 3 11 56-38 57
5
 Арсенал 30 17 3 10 45-36 54
6
 МЮ 31 14 9 8 49-42 51
7
 Вест Хэм 32 15 6 11 51-42 51
8
 Вулверхэмптон 32 15 4 13 33-28 49
9
 Брайтон 32 9 13 10 29-37 40
10
 Лестер 29 11 7 11 45-48 40
11
 Кр. Пэлас 31 8 13 10 43-40 37
12
 Саутгемптон 31 8 12 11 37-52 36
13
 Астон Вилла 31 11 3 17 42-46 36
14
 Брентфорд 32 10 6 16 39-48 36
15
 Ньюкасл 31 8 10 13 34-54 34
16
 Лидс 32 8 9 15 38-68 33
17
 Эвертон 30 8 4 18 33-52 28
18
 Бернли 30 4 12 14 25-44 24
19
 Уотфорд 31 6 4 21 29-60 22
20
 Норвич 31 5 6 20 20-63 21
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
16.04 14:30
Тоттенхэм – Брайтон
 0 : 1
16.04 17:00
МЮ – Норвич
 - : -
16.04 17:00
Саутгемптон – Арсенал
 - : -
16.04 17:00
Уотфорд – Брентфорд
 - : -
17.04 16:15
Вест Хэм – Бернли
 - : -
17.04 16:15
Ньюкасл – Лестер
 - : -
17.04 18:30
Вулверхэмптон – Ман. Сити
 - : -
10.05 22:00
Астон Вилла – Ливерпуль
 - : -
11.05 21:30
Лидс – Челси
 - : -
19.05 21:45
Эвертон – Кр. Пэлас
 - : -
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Мохамед Салах

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Ливерпуль

 20
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 17
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 15
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 8
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 25 1 4
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 18 1 7
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