Болельщики «Лидса» купили рекламу в местной газете, чтобы отблагодарить Бьелсу

Болельщики «Лидса» отблагодарили бывшего главного тренера Марсело Бьелсу, который ранее вернул команды в АПЛ из чемпионшипа.

Ради этого фанаты купили рекламу в одном из местных изданий и разместили там обращение к аргентинцу.

«В августе 2018 года мы вновь начали что-то чувствовать. Вы напомнили нам, что футбол вновь может быть прекрасным, а наша команда — вновь может быть великой. Вы подарили нам нечто большее, чем просто футбол. Вы объединили нас в тот момент, когда мы были разобщены. Спасибо за все, Марсело», — говорится в послании болельщиков.

Бьелса покинул «Лидс» в конце февраля. Ранее специалист возглавлял «Эспаньол», «Атлетик» из Бильбао, «Марсель» и «Лилль», а также работал в сборных Аргентины и Чили.