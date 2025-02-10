Болельщики «Челси» скандировали имя Абрамовича во время матча с «Брайтоном»

8 февраля состоялся матч 1/16 финала Кубка Англии сезона-2024/25, в котором встречались «Брайтон» и «Челси» (2:1).

В концовке матча болельщики «Челси» скандировали имя экс-владельца клуба Романа Абрамовича. После его ухода лондонцы не выиграли ни одного турнира, потратив на трансферы более двух миллиардов долларов.

Абрамович был владельцем лондонского клуба с 2003 по 2022 год. За это время «Челси» по пять раз становился чемпионом Англии и обладателем Кубка страны, трижды выиграл Кубок английской лиги и по два раза завоевал Лигу чемпионов и Лигу Европы.

В активе «Челси» под управлением Энцо Марески 43 очка, команда находится на четвертой строчке турнирной таблицы АПЛ.