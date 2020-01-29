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Болельщики «Астон Виллы» празднуют выход команды в финал Кубка лиги. Видео

00:53
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«Астон Вилла» в домашнем матче полуфинала Кубка английской лиги победила «Лестер» — 2:1. В первой встрече команды разошлись миром — 1:1.

В составе хозяев отличились Мэтт Таргетт и Трезеге, забивший в компенсированное ко второму тайму время. Гол в составе «Лестера» на счету Келечи Ихеаначо. После финального свистка болельщики «Астон Виллы» выбежали на поле, стали обниматься и фотографироваться с игроками.

В финале «Астон Вилла» сыграет с победителем пары «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити».

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