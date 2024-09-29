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Сегодня, 14:02

Болельщик «Вест Бромвича» умер во время матча с «Шеффилд Уэнсдей»

Сергей Разин
корреспондент
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Болельщик «Вест Бромвича» скончался на трибуне во время гостевого матча 7-го тура чемпионшипа против «Шеффилд Уэнсдей» (2:3), сообщается на официальном сайте клуба.

Во время первого тайма матча одному из болельщиков «Вест Бромвича» стало плохо, ему потребовалась срочная медицинская помощь. Матч продолжился после того, как на помощь к пострадавшему пришли стюарды и медики.

Позже стало известно, что мужчина скончался в машине скорой помощи. «Вест Бромвич» выразил соболезнования семье и близким умершего.

«Вест Бромвич» после семи туров занимает первое место в турнирной таблице чемпионшипа, имея в активе 16 очков.

ФК Вест Бромвич
ФК Шеффилд Уэнсдей
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 Арсенал 6 4 2 0 12-5 14
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