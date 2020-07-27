Болельщик поставил, что Лингард не забьет ни разу за сезон. Ставка не сыграла на последней минуте последнего тура

Болельщик Энтони Джонсон проиграл ставку, которую сделал перед началом сезона на игру полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда. В августе он поставил 3,3 фунта на то, что Лингард ни разу за сезон не забьет и не сделает ни одной голевой передачи. Коэффициент на эту ставку составлял 41,0, и Джонсон мог выиграть 135,3 фунта.

Однако ставка фаната не сыграла в самом конце последнего 38-го тура АПЛ. Лингард отметился голом в ворота «Лестера» (2:0) на восьмой добавленной минуте.

Несмотря на это, букмекеры успели выплатить болельщику его выигрыш, но, по словам Джонсона, он потратит ее на благотворительность.

«МЮ» благодаря победе над «Лестером» занял третье место и попал в Лигу чемпионов.