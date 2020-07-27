Болельщик поставил, что Лингард не забьет ни разу за сезон. Ставка не сыграла на последней минуте последнего тура
11:43
Болельщик Энтони Джонсон проиграл ставку, которую сделал перед началом сезона на игру полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда. В августе он поставил 3,3 фунта на то, что Лингард ни разу за сезон не забьет и не сделает ни одной голевой передачи. Коэффициент на эту ставку составлял 41,0, и Джонсон мог выиграть 135,3 фунта.
Однако ставка фаната не сыграла в самом конце последнего 38-го тура АПЛ. Лингард отметился голом в ворота «Лестера» (2:0) на восьмой добавленной минуте.
Несмотря на это, букмекеры успели выплатить болельщику его выигрыш, но, по словам Джонсона, он потратит ее на благотворительность.
«МЮ» благодаря победе над «Лестером» занял третье место и попал в Лигу чемпионов.
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