Болельщик «Дерби» сделал татуировку в честь гола Мартина

Во время матча 8-го тура английского чемпионшипа «Лидс» — «Дерби» (1:1) один из болельщиков пообещал, что если «бараны» забьют, он сделает татуировку с упоминанием этого события.

«Лидс» долгое время вел в счете, однако на 90-й минуте нападающий «Дерби» Крис Мартин сравнял счет. Фанат сдержал обещание и сделал татуировку на груди.

«Лидс» после 8-ми туров возглавляет таблицу чемпионшипа, «Дерби» расположился на 18-м месте.