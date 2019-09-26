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Болельщик «Дерби» сделал татуировку в честь гола Мартина

18:29
Болельщик «Дерби».
Болельщик «Дерби».
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Во время матча 8-го тура английского чемпионшипа «Лидс» — «Дерби» (1:1) один из болельщиков пообещал, что если «бараны» забьют, он сделает татуировку с упоминанием этого события.

«Лидс» долгое время вел в счете, однако на 90-й минуте нападающий «Дерби» Крис Мартин сравнял счет. Фанат сдержал обещание и сделал татуировку на груди.

«Лидс» после 8-ми туров возглавляет таблицу чемпионшипа, «Дерби» расположился на 18-м месте.

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