Болбой пообедал вместе с игроками «Тоттенхэма» перед матчем с «Борнмутом»

Пресс-служба «Тоттенхэма» сообщает, что болбой Каллум Хайнс был приглашен на обед с игроками лондонской команды перед матчем 14-го тура чемпионата Англии против «Борнмута» (3:2).

Хайнс сидел рядом с хавбеком Джованни Ло Сельсо, успел пообщаться с форвардами Харри Кейном и Сон Хын Мином. Фотографии опубликованы в официальном Instagram «шпор».

26 ноября Болбой Хайнс стал известен после игры группового турнира Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» (4:2). Тогда в эпизоде с атакой лондонцев Каллум быстро передал мяч защитнику Сержу Орье для розыгрыша аута, после чего была организована голевая атака «шпор».

30 ноября в матче с «Борнмутом» после первого гола полузащитника «шпор» Деле Алли на 21-й минуте встречи главный тренер лондонцев Жозе Моуринью мягко ударил своим кулаком об кулак болбоя, отпраздновав забитый мяч.

Три из трех: «Тоттенхэм» Моуринью оказался сильнее «Борнмута». «Шпоры» на пятом месте в АПЛ // У Моуринью новый любимчик: болбой становится талисманом «Тоттенхэма» // «Никогда не забуду этот момент». Болбой «Тоттенхэма» — о похвале Моуринью