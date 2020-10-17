Боласье рассказал о сорвавшемся переходе в «Миддлсбро» в последний день трансферного окна
Нападающий «Эвертона» Янник Боласье рассказал о несостоявшемся переходе в «Мидлсбро» в последний день внутреннего трансферного окна в Англии. Окно в Англии закрылось вечером в пятницу, 16 октября.
«Разочарован, что сделку не удалось закрыть вовремя. Я все подписал и отправил, ждал до 7 часов вечера и надеялся, что все состоится. Я знаю, что собирался многое потерять ради ухода... Я хочу поблагодарить Нила Уорнока (главный тренер «Мидлсбро» — прим. «СЭ») и пожелать «Мидлсбро» удачи в этом сезоне. Теперь я должен сосредоточиться на работе в «Эвертоне», я готов делать все, что нужно команде. Настоящие люди понимают, что я пишу это от чистого сердца», — написал у себя в Twitter Боласье.
But now my focus is back on Everton & continuing to work hard everyday like I have been & if I'm called upon I'll be ready to do whatever is necessary ???— Yannick Bolasie (@YannickBolasie) October 16, 2020
Real ones know I speak from the heart nothing more nothing less #DerbyDayTomorow ?
В сезоне-2020/21 31-летний конголезец ни разу не появлялся на поле в составе «Эвертона» портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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