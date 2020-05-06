Боксер Тони Беллью разгромлен во втором раунде ePL Invitational. Он выступал за «Эвертон»

Во втором раунде турнира по FIFA 20 ePL Invitational «Саутгемптон» обыграл «Эвертон» (7:0).

За «святых» играл Майкл Обафеми. «Ирисок» представлял профессиональный боксер и болельщик команды Тони Беллью.

После матча Беллью в шутку заявил, что его соперник играл с читами, и он больше никогда не будет играть на PlayStation.

Турнир проходит в онлайне с 5 по 9 мая. В нем участвуют представители всех команд английской премьер-лиги. За каждый из коллективов выступают футболисты или известные болельщики.