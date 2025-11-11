Двойник Холанна: «Оказавшись перед Эрлингом, я бы сказала: «Привет, брат!»

Известный блогер Александра Катрич в интервью «СЭ» ответила на вопрос о возможной встрече с нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холанном.

— Следите ли теперь за карьерой Холанна?

— Конечно, теперь слежу за его карьерой, за тем, что он делает, — по-другому уже не получается (смеется).

— Есть ли надежда на то, что он заметит ваш аккаунт?

— Думаю, надежда есть, и она немаленькая, потому что каждый день все больше комментариев, где его отмечают.

— Оказавшись перед Холанном, что вы ему скажете?

— Оказавшись перед Холанном, я бы, наверное, сказала: «Привет, брат!»

— Не планируется ли поездка в Англию?

— Поездка в Англию — это, конечно, мечта. Я ни разу там не была. Посмотрим, как сложится судьба и к чему она нас приведет.

Полное интервью Александры Катрич читайте на сайте «СЭ».