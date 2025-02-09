«Вулверхэмптон» победил «Блэкберн» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии

«Вулверхэмптон» на выезде обыграл «Блэкберн» в матче 1/16 финала Кубка Англии — 2:0.

Авторами голов гостей стали Жуан Гомес да Силва и Матеус Кунья, которые отличились в первом тайме встречи.

Соперник «Вулверхэмптона» в следующем раунде определится по итогам жеребьевки.

Позднее в воскресенье состоятся еще два матча 1/16 финала Кубка Англии: «Плимут» — «Ливерпуль» и «Астон Вилла» — «Тоттенхэм».