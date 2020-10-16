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«Блэкберн» арендовал у «Ливерпуля» 17-летнего вундеркинда

22:32
Харви Эллиотт (справа). Фото Twitter
Харви Эллиотт (справа). Фото Twitter
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Клуб английского чемпионшипа «Блэкберн» арендовал у «Ливерпуля» полузащитника Харви Эллиотта. Срок соглашения с 17-летним хавбеком — 1 сезон.

4 мая 2019 года Эллиотт стал самым молодым футболистом в истории английской премьер-лиги, выйдя в составе «Фулхэма» против «Вулверхэмптона» (0:1) в возрасте 16 лет и 30 дней.

Летом того же года он перешел в «Ливерпуль» и провел за первую команду в прошлом сезоне 8 игр, включа три полных матча в Кубке лиги.

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