«Блэкберн» арендовал у «Ливерпуля» 17-летнего вундеркинда
Клуб английского чемпионшипа «Блэкберн» арендовал у «Ливерпуля» полузащитника Харви Эллиотта. Срок соглашения с 17-летним хавбеком — 1 сезон.
4 мая 2019 года Эллиотт стал самым молодым футболистом в истории английской премьер-лиги, выйдя в составе «Фулхэма» против «Вулверхэмптона» (0:1) в возрасте 16 лет и 30 дней.
Летом того же года он перешел в «Ливерпуль» и провел за первую команду в прошлом сезоне 8 игр, включа три полных матча в Кубке лиги.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.