Блан является основным кандидатом на пост тренера «Манчестер Юнайтед» до лета
21 ноября, 23:49
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Лоран Блан может вернуться в клуб в роли тренера. Он является основным кандидатом на вакантную должность после ухода Уле Гуннар Сульшера, сообщает The Times.
При этом Блан, который сейчас работает в Катаре, рассматривается только как временное решение проблемы. Летом «МЮ» хочет пригласить другого тренера: основной кандидат Маурисио Почеттино.
В качестве тренера Блан четыре раза выигрывал чемпионат Франции: один раз — в составе «Бордо», трижды — в составе «ПСЖ».
Выступая за национальную команду Франции, Блан становился чемпионом мира (1998) и чемпионом Европы (2000).
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