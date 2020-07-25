«Благодарен за то, что был частью этого особенного места». Лаллана попрощался с «Ливерпулем»

Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана в Instagram попрощался с клубом. У игрока заканчивается контракт.

«Ничего, кроме любви и признательности за последние 6 лет. Благодарен удивительным людям, которые заставили чувствовать себя как дома. Фанатам за то, что они приняли меня и заставили почувствовать себя одним из них.

Персонал здесь мирового уровня, без которого ни одно из наших достижений как игроков не было бы возможным. Я не могу найти слов, чтобы отдать должное и сказать то, как много они значат для меня... они — все!

Брендану Роджерсу я всегда буду благодарен за то, что он предоставил мне честь представлять этот клуб. Юрген Клопп — это даже лучше, чем футбольный менеджер.

Мои товарищи по команде — они мои братья. В «Ливерпуле» почувствовал себя самым счастливым парнем в футболе.

Я так благодарен за то, что был частью этого особенного места. А теперь перейдем к следующему приключению. С любовью, Адам", — написал Лаллана.