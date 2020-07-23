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«Бирмингем» вывел из обращения номер в честь 17-летнего игрока

17:24
Джуд Беллингем. Фото ФК "Бирмингем"
Джуд Беллингем. Фото ФК "Бирмингем"
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«Бирмингем» на официальном сайте сообщил о том, что клуб вывел из обращения 22-й номер.

Под этим номером выступал 17-летний полузащитник Джуд Беллингем, который перешел в дортмундскую «Боруссиию».

Ранее появлялась информация, что «Бирмингем» получил за него 23 миллиона евро.

В текущем сезоне англичанин провел 42 матча за «Бирмингем» во всех турнирах и забил четыре мяча при трех голевых передачах.

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