«Бирмингем» вывел из обращения номер в честь 17-летнего игрока

«Бирмингем» на официальном сайте сообщил о том, что клуб вывел из обращения 22-й номер.

Под этим номером выступал 17-летний полузащитник Джуд Беллингем, который перешел в дортмундскую «Боруссиию».

Ранее появлялась информация, что «Бирмингем» получил за него 23 миллиона евро.

В текущем сезоне англичанин провел 42 матча за «Бирмингем» во всех турнирах и забил четыре мяча при трех голевых передачах.