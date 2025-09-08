«Бирмингем», «Рексем» и «Вест Бромвич» претендуют на Алли

Полузащитник Деле Алли может вернуться в Англию, сообщает Mail.

По сведениям источника, на 29-летнего англичанина претендуют «Бирмингем», «Рексем» и «Вест Бромвич». Полузащитник 2 сентября расторг контракт с «Комо».

Алли стал игроком «Комо» в январе 2025 года. Он провел один матч, в котором получил красную карточку, проведя на поле девять минут.

Ранее полузащитник играл в «Эвертоне», «Бешикташе» и «Тотенхэме». На его счету 3 гола в 37 матчах за сборную Англии.