«Бирмингем», «Рексем» и «Вест Бромвич» претендуют на Алли
Полузащитник Деле Алли может вернуться в Англию, сообщает Mail.
По сведениям источника, на 29-летнего англичанина претендуют «Бирмингем», «Рексем» и «Вест Бромвич». Полузащитник 2 сентября расторг контракт с «Комо».
Алли стал игроком «Комо» в январе 2025 года. Он провел один матч, в котором получил красную карточку, проведя на поле девять минут.
Ранее полузащитник играл в «Эвертоне», «Бешикташе» и «Тотенхэме». На его счету 3 гола в 37 матчах за сборную Англии.
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|Арсенал
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2
|Ман. Сити
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|0-0
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3
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Сандерленд
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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8
|Брайтон
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Брентфорд
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Челси
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Ковентри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Ипсвич
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Халл Сити
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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38 тур
|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
|18:30
|Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|24.08
|22:00
|Фулхэм – Челси
|- : -
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