Билялетдинов назвал политикой отмену российских футболистов в АПЛ

Бывший полузащитник «Эвертона» Динияр Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о том, что российские футболисты, которые выступали в АПЛ, не попали в ролик с лучшими голами.

«Если честно, все равно! Это все ерунда, которая не является спортивной частью. Это больше пиар и политические вещи. Все, забудьте. Спорт ангажирован очень сильно. Ничему удивляться не надо», — сказал Билялетдинов «СЭ».

Всего в ролик попали 103 гола от представителей 103 стран.