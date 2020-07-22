Билич вернул «Вест Бромвич» в премьер-лигу, бывший клуб Слуцкого «Халл» вылетел из чемпионшипа

«Вест Бромвич» обеспечил себе прямую путевку в английскую премьер-лигу в следующем сезоне. «Дрозды» в последнем 46-м туре чемпионшипа потеряли очки с «КПР» (2:2), но сохранили вторую позицию. Команду возглавляет бывший главный тренер «Локомотива» Славен Билич.

«Вест Бромвич» вылетел из премьер-лиги в сезоне-2017/18, в прошлом сезоне он стал четвертым в чемпионшипе, но не смог выиграть плей-офф за третью путевку.

Первое место и прямую путевку в АПЛ досрочно обеспечил «Лидс», вернувшийся спустя 16 лет после вылета.

В чемпионшип из премьер-лиги вылетает «Норвич», еще два клуба определятся в последнем туре.

В плей-офф за третье место в элитном дивизионе примут участие «Брентфорд», «Фулхэм», «Кардифф» и «Суонси», выбивший в последнем туре с шестого места «Ноттингем Форест».

В лигу 1 вылетают «Лутон Таун», «Барнсли» и бывшая команда Леонида Слуцкого «Халл Сити».