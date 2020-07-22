Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Билич вернул «Вест Бромвич» в премьер-лигу, бывший клуб Слуцкого «Халл» вылетел из чемпионшипа

22 июля 2020, 23:29
&quot;Вест Бромвич&quot;.
&quot;Вест Бромвич&quot;.

«Вест Бромвич» обеспечил себе прямую путевку в английскую премьер-лигу в следующем сезоне. «Дрозды» в последнем 46-м туре чемпионшипа потеряли очки с «КПР» (2:2), но сохранили вторую позицию. Команду возглавляет бывший главный тренер «Локомотива» Славен Билич.

«Вест Бромвич» вылетел из премьер-лиги в сезоне-2017/18, в прошлом сезоне он стал четвертым в чемпионшипе, но не смог выиграть плей-офф за третью путевку.

Первое место и прямую путевку в АПЛ досрочно обеспечил «Лидс», вернувшийся спустя 16 лет после вылета.

В чемпионшип из премьер-лиги вылетает «Норвич», еще два клуба определятся в последнем туре.

В плей-офф за третье место в элитном дивизионе примут участие «Брентфорд», «Фулхэм», «Кардифф» и «Суонси», выбивший в последнем туре с шестого места «Ноттингем Форест».

В лигу 1 вылетают «Лутон Таун», «Барнсли» и бывшая команда Леонида Слуцкого «Халл Сити».

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир