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Билич считает, что из-за коронавируса в футболе станет больше аренд и обменов

05:00
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Бывший главный тренер «Локомотива» Славен Билич, ныне возглавляющий «Вест Бромвич, предположил, как коронавирус отразится на футболе. Из-за пандемии прерваны ведущие национальные чемпионаты.

— Это коснется не только футбола, — цитирует Билича The Sun. — Считаю, что останется достаточное количество клубов, которые смогут скупать лучших игроков, как и не изменится стоимость автомобилей «Феррари». Мбаппе, Месси, Роналду — они никогда не потеряют своей ценности. А вот обычные игроки пострадают.

В футболе станет много аренд или обменов, как в НБА. Также думаю, что безумно высокие агентские комиссии уйдут в прошлое.

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