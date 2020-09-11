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Билич подтвердил переход Ивановича в «Вест Бромвич»

17:27
Бранислав Иванович. Фото ФК «Зенит»
Бранислав Иванович. Фото ФК «Зенит»
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Главный тренер «Вест Бромвича» Славен Билич сообщил, что клуб подпишет защитника Бранислава Ивановича. 36-летний серб находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Зенитом».

— Он будет отличным дополнением, он добился всего в карьере, — цитирует Goal Билича. — У него невероятная карьера. Думаю, его переход — вопрос ближайших часов.

Иванович до перехода в «Зенит» в 2017 году на протяжении девяти сезонов играл в Англии, в составе «Челси».

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