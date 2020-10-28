Билич недоволен тем, что «Вест Бромвич» отдал защитника в аренду клубу из Саудовской Аравии

Главный тренер «Вест Бромвича» Славен Билич выразил недовольство уходом из команды защитника Ахмеда Хегази. 29-летний египтянин был отдан в аренду «Аль-Иттихаду» до конца сезона-2020/21, сделка предусматривает право выкупа.

— Решение об уходе Хегази принимал не я, — приводит The Independent слова Билича. — Если честно, это вообще не было футбольным решением. Я разочарован. «Вест Бромвичу» нужны хорошие футболисты, а у Хегази есть огромный опыт, плюс он играет за сборную своей страны. Ахмед — большой профессионал. Меня убеждали, что он останется, так что я очень расстроен из-за его ухода. Ахмед всю прошлую неделю тренировался с нами, он хотел остаться, я тоже этого хотел. Я планировал поставить его в состав на матч с «Брайтоном» в понедельник.

В сезоне-2020/21 Хегази провел 1 матч за «Вест Бромвич» и не отличился результативными действиями.