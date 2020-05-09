Президент «Уотфорда» Скотт Даксберри выступил против возобновления чемпионата Англии-2019/20 на нейтральных полях.

— На старте сезона «Уотфорд» ни за что не смог бы обыграть «Ливерпуль», — приводит официальный сайт клуба слова Даксберри. — Команда Юргена Клоппа была лучшей в мире и Европе, демонстрировала невероятный футбол. Как бы ни закончился сезон, «Ливерпуль» абсолютно заслуженно чемпион Англии. Тем не менее, 29 февраля мы обыграли эту команду. Для того, чтобы обыграть одну из сильнейших команд мира, нам нужно было свое поле. Нам надо было сыграть на «Викарэдж Роуд» перед своими болельщиками, чтобы каждый из наших футболистов находился в лучшем физическом и психологическом состоянии. Нам надо было контролировать все. В Англии победа аутсайдера над топ-командой происходит гораздо чаще, чем в Германии, Италии или Испании, поэтому АПЛ и любят во всем мире.

А теперь посмотрите на проект АПЛ по возобновлению сезона, согласно которому матчи должны начаться с 8 июня. Все оставшиеся 92 игры должны пройти без зрителей на нейтральных полях. Конечно, я понимаю, что сейчас не может быть и речи о матчах в присутствии зрителей, это даже не обсуждается. Тем не менее, теперь нам говорят, что мы больше не можем играть на «Викарэдж Роуд». Таким образом, мы теряем все преимущество, которое у нас было. И это в условиях, когда от футболистов, чья жизнь перевернулась с ног на голову, ждут, что они выйдут и сыграют, как ни в чем не бывало. Нас просят закончить чемпионат, который будет уже совсем не таким, каким был до паузы. Справедливо ли это? Можно ли говорить о спортивной справедливости? Конечно, нет.

Бундеслига возвращается 16 мая, там все будут играть на своих стадионах. Там нашли способ реализовать все, что мы обсуждали на встречах руководителей клубов АПЛ, не прибегая при этом к использованию нейтральных полей.