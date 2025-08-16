Бейли пропустит матч «Астон Виллы» с «Ньюкаслом» из-за скорого перехода в «Рому»

Вингер «Астон Виллы» Леон Бейли пропустит матч 1-го тура АПЛ против «Ньюкасла», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 28-летний ямаец собирается покинуть бирмингемский клуб. Ожидается, что футболист будет арендован «Ромой» в ближайшее время.

Бейли выступает за «Астон Виллу» с 2021 года. В сезоне-2024/25 вингер провел 38 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.