Бэйл заявил, что хочет купить «Кардифф» и вывести его в АПЛ

Бывший форвард «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл подтвердил, что по-прежнему заинтересован в покупке «Кардиффа». Он мечтает вернуть валлийский клуб в АПЛ.

«Это одна из моих целей — то, что мне очень хотелось бы осуществить и подарить болельщикам «Кардиффа». Я сам из Уэльса и прекрасно знаю, насколько страстно фанаты «Кардиффа» поддерживают свой клуб... Мечта любой команды — попасть в премьер-лигу. Конечно, это очень сложная задача, но я точно хотел бы попробовать», — приводит Goal слова экс-футболиста.

Ранее сообщалось, что консорциум Бэйла предложил 40 миллионов фунтов за «Кардифф», однако предложение было отклонено владельцем «лазурных птиц» Винсентом Таном, который посчитал эту сумму недостаточной. После этого консорциум экс-нападающего «Реала» сделал новое более выгодное предложение Тану.