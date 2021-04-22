Бэйл высказался о первой победе «Тоттенхэма» после ухода Моуринью

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл, играющий в аренде за «Тоттенхэм», высказался о победе «шпор» в первом матче клуба после увольнения Жозе Моуринью.

Исполняющим обязанности главного тренера является Райан Мэсон.

«У нас было всего несколько дней с новым тренером, чтобы попробовать некоторые вещи на поле. Нужно больше времени, но мы отлично пообщались в перерыве о том, в чем нужно прибавить», — цитирует Бэйла Sky Sports.

После 33 туров АПЛ «Тоттенхэм» занимает 6-е место в турнирной таблице. Португальский специалист покинул «шпор» несколько дней назад.