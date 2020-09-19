Нападающий «Реала» Гарет Бэйл вернулся в «Тоттенхэм», сообщает сайт «шпор». Он будет выступать за лондонский клуб на правах аренды.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» готов платить Бэйлу всю зарплату, а «Реал» возьмет на себя бонусы.

Бэйл перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» летом 2013 года. Сумма трансфера составила 101 миллион евро. В прошлом сезоне 31-летний валлийский форвард принял участие в 16 матчах чемпионата Испании, в которых забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи. Контракт футболиста с мадридским клубом действует до лета 2022 года.