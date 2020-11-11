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Бэйл помогает одноклубникам по «Тоттенхэму» в качестве переводчика

06:15
Гарет Бэйл и Серхио Регилон. Фото Instagram
Гарет Бэйл и Серхио Регилон. Фото Instagram
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Защитник «Тоттенхэма» Серхио Регилон признался, что согласился перейти в лондонский клуб в том числе из-за Гарета Бэйла. Ранее оба игрока выступали за «Реал».

— Фундаментальной частью был язык, — цитирует El Chiringuito Регилона. — Гарет общается здесь со всеми товарищами по команде. В Мадриде он больше боялся этого делать, поэтому переход в Лондон был для него очень позитивным. Бэйл иногда даже выступает в роли переводчика некоторых конкретных вещей. Ему намного комфортнее разговаривать по-английски со всеми партнерами, это о многом говорит. Я вижу его счастливее, комфортнее в команде

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