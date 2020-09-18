Бэйл пропустит четыре недели из-за травмы. Контракт с «Тоттенхэмом» пока не подписан

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл уже находится в расположении «Тоттенхэма», но пока не подписал контракт с лондонским клубом. Из-за травмы валлиец пропустит около четырех недель, сообщает Marca.

Руководство мадридского «Реала» достигло принципиального соглашения с боссами лондонского «Тоттенхэма» о переходе 31-летнего игрока на правах аренды на год.

В прошлом сезоне валлийский нападающий принял участие в 20 матчах во всех турнирах, забил три мяча и сделал две голевые передачи. В королевский клуб он переходил как раз из «Тоттенхэма» в 2013 году за рекордные на то время 101 миллион евро.