Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Бэйл пропустит четыре недели из-за травмы. Контракт с «Тоттенхэмом» пока не подписан

22:40
Теги:

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл уже находится в расположении «Тоттенхэма», но пока не подписал контракт с лондонским клубом. Из-за травмы валлиец пропустит около четырех недель, сообщает Marca.

Руководство мадридского «Реала» достигло принципиального соглашения с боссами лондонского «Тоттенхэма» о переходе 31-летнего игрока на правах аренды на год.

В прошлом сезоне валлийский нападающий принял участие в 20 матчах во всех турнирах, забил три мяча и сделал две голевые передачи. В королевский клуб он переходил как раз из «Тоттенхэма» в 2013 году за рекордные на то время 101 миллион евро.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир