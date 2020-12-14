Нападающий Гарет Бэйл намерен вернуться в «Реал» после окончания срока аренды в «Тоттенхэме», сообщает AS.

При этом у футболиста сохраняются сложные отношения с главным тренером мадридцев Зинедином Зиданом. Именно французский специалист настаивал на трансфере валлийца.

После аренды в «Тоттенхэм» Бэйл в общей сложности 9 матчей в АПЛ и Лиге Европы, забив 2 гола.

Контракт 31-летнего нападающего с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2022 года.