Бэйл может вернуться в «Тоттенхэм», если летом из команды уйдет Кейн

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл может вернуться в «Тоттенхэм», сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, 30-летний валлиец может оказаться в составе «шпор» в случае, если в летнее трансферное окно команду покинет форвард Харри Кейн, которым интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Реал». Ранее сообщалось, что «Королевский клуб» готов расстаться с Бэйлом летом.

Бэйл выступал за «Тоттенхэм» с 2007 по 2013 год, после чего перешел в «Реал» за 101 миллион евро. На счету валлийца 3 гола и 2 результативных передачи в 18 матчах за «сливочных» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро.