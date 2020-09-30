Бэйл копался в телефоне и эмоционально отреагировал на победу «Тоттенхэма» над «Челси»
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Нападающий «Тоттенхэма» Гарет Бэйл не смог сыграть против «Челси» в 1/8 финала Кубка английской лиги. Валлиец наблюдал за игрой с трибуны.
Когда «шпоры» выиграли по пенальти (1:1, 5:4), Бэйл вскочил со своего места и эмоционально радовался победе.
В то же время в начале матча камера выхватила игрока, арендованного у «Реала», с телефоном в руках. И в сети снова появились шутки, что от футбола его отвлекает гольф.
September 29, 2020
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