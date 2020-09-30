Бэйл копался в телефоне и эмоционально отреагировал на победу «Тоттенхэма» над «Челси»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарет Бэйл не смог сыграть против «Челси» в 1/8 финала Кубка английской лиги. Валлиец наблюдал за игрой с трибуны.

Когда «шпоры» выиграли по пенальти (1:1, 5:4), Бэйл вскочил со своего места и эмоционально радовался победе.

Tottenham advance on penalties!



Gareth Bale enjoyed that result ? pic.twitter.com/IWwq8DFnEx — ESPN FC (@ESPNFC) September 29, 2020

В то же время в начале матча камера выхватила игрока, арендованного у «Реала», с телефоном в руках. И в сети снова появились шутки, что от футбола его отвлекает гольф.



