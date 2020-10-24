Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Бертранд близок к продлению контракта с «Саутгемптоном»

09:46

Защитник «Саутгемптона» Райан Бертранд продлит контракт с клубом, сообщает Goal.

По сведениям источника, новое соглашение с 31-летним англичанином будет рассчитано на три года.

Бертранд выступает за «святых» с 2014 года. В текущем сезоне защитник провел 6 матчей и заработал одну желтую карточку.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир