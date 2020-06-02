Авторитетный журнал FourFourTwo составил рейтинг самых грубых игроков в истории АПЛ, которая была учреждена в 1992 году. Критерий — количество фолов. На первом месте Гарет Бэрри. На его счету 633 нарушения правил. Его удаляли шесть раз.

Второй — Кевин Дэвис, третий — Маруан Феллаини. Также в десятку вошли: Габриэль Агбонлахор, Джеймс Милнер, Антонио Валенсия, Питер Крауч, Ли Каттермол, Лукас Лейва, Тим Кэйхилл.

На 47-м месте защитник «Зенита «Бранислав Иванович. У него 293 фола.