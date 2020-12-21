«Вулверхэмптон» уступил «Бернли»

«Бернли» обыграл «Вулверхэмптон» (2:1) в матче 14-го тура чемпионата Англии.

В составе победителей отличились Эшли Барнс и Крис Вуд. У гостей с пенальти забил Фабиу Силва. «Бернли» набрал 13 очков и занимает 16-е место. У «Вулвз» 20 очков и 11-я позиция.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

14-й тур

«Бернли» — «Вулверхэмптон» — 2:1 (1:0)

Голы: Барнс, 35 (1:0). Вуд, 51 (2:0). Силва, 89 — с пенальти (2:1).

«Бернли»: Поуп, Ми, Лоутон, Тарковски, Тэйлор, Брэйди (Питерс, 69), Уэствуд, Браунхил, Вуд, Барнс (Родригес, 82), Макнейл (Бенсон, 87).

«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Коади, Семеду, Саисс, Аит Нури (Траоре, 60), Килман, Жоау Моутинью, Невеш (Витинья, 76), Отасови (Силва, 60), Поденсе, Педру Нету.

Предупреждения: Уэствуд, 36. Отасови, 45+1. Родригес, 90+4.

Судья: Мэйсон.

21 декабря. Бернли. Стадион «Терф Мур».