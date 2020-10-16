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«Бернли» продлил контракт с Макнейлом

15:15
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«Бернли» объявил о продлении контракта с нападающим Дуайтом Макнейлом.

20-летний англичанин подписал новое соглашение с клубом сроком до конца июня 2024 года с опцией продления на еще один год.

В сезоне-2020/21 Макнейл провел за «Бернли» 5 матчей и отдал 1 результативную передачу.

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