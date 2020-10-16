«Бернли» продлил контракт с Макнейлом
«Бернли» объявил о продлении контракта с нападающим Дуайтом Макнейлом.
20-летний англичанин подписал новое соглашение с клубом сроком до конца июня 2024 года с опцией продления на еще один год.
В сезоне-2020/21 Макнейл провел за «Бернли» 5 матчей и отдал 1 результативную передачу.
CONTRACT | Dwight McNeil has signed a new long-term contract to commit himself to Turf Moor.??— Burnley FC (@BurnleyOfficial) October 16, 2020
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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