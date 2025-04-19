«Бернли» повторил рекорд «Рединга» по беспроигрышной серии в чемпионшипе

«Бернли» стал второй командой в истории чемпионшипа, которая провела 30 матчей подряд без поражений (не считая плей-офф). Команда идет на втором месте в турнирной таблице, набрав 91 очко в 43 матчах.

Только «Редингу» удавалась серия из 30 матчей без проигрышей в чемпионшипе с августа 2005 года по февраль 2006 года. Команда не проигрывала 33 встречи кряду.