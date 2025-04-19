«Бернли» повторил рекорд «Рединга» по беспроигрышной серии в чемпионшипе
«Бернли» стал второй командой в истории чемпионшипа, которая провела 30 матчей подряд без поражений (не считая плей-офф). Команда идет на втором месте в турнирной таблице, набрав 91 очко в 43 матчах.
Только «Редингу» удавалась серия из 30 матчей без проигрышей в чемпионшипе с августа 2005 года по февраль 2006 года. Команда не проигрывала 33 встречи кряду.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|32
|23
|7
|2
|74-31
|76
|
2
|Арсенал
|32
|17
|12
|3
|57-27
|63
|
3
|Ньюкасл
|32
|18
|5
|9
|61-40
|59
|
4
|Нот. Форест
|32
|17
|6
|9
|51-38
|57
|
5
|Ман. Сити
|32
|16
|7
|9
|62-42
|55
|
6
|Челси
|32
|15
|9
|8
|56-39
|54
|
7
|Астон Вилла
|32
|15
|9
|8
|49-46
|54
|
8
|Борнмут
|32
|13
|9
|10
|52-40
|48
|
9
|Фулхэм
|32
|13
|9
|10
|47-43
|48
|
10
|Брайтон
|32
|12
|12
|8
|51-49
|48
|
11
|Брентфорд
|32
|12
|7
|13
|52-48
|43
|
12
|Кр. Пэлас
|32
|11
|10
|11
|41-45
|43
|
13
|Эвертон
|32
|8
|14
|10
|34-38
|38
|
14
|МЮ
|32
|10
|8
|14
|38-45
|38
|
15
|Тоттенхэм
|32
|11
|4
|17
|60-49
|37
|
16
|Вулверхэмптон
|32
|10
|5
|17
|47-61
|35
|
17
|Вест Хэм
|32
|9
|8
|15
|36-54
|35
|
18
|Ипсвич
|32
|4
|9
|19
|33-67
|21
|
19
|Лестер
|32
|4
|6
|22
|27-72
|18
|
20
|Саутгемптон
|32
|2
|4
|26
|23-77
|10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|19.04
|17:00
|
Брентфорд – Брайтон
|- : -
|19.04
|17:00
|
Кр. Пэлас – Борнмут
|- : -
|19.04
|17:00
|
Эвертон – Ман. Сити
|- : -
|19.04
|17:00
|
Вест Хэм – Саутгемптон
|- : -
|19.04
|19:30
|
Астон Вилла – Ньюкасл
|- : -
|20.04
|16:00
|
Фулхэм – Челси
|- : -
|20.04
|16:00
|
Ипсвич – Арсенал
|- : -
|20.04
|16:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
|- : -
|20.04
|18:30
|
Лестер – Ливерпуль
|- : -
|21.04
|22:00
|
Тоттенхэм – Нот. Форест
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|27
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|21
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|21
|П
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|18
|
|
Джейкоб Мерфи
Ньюкасл Юнайтед
|11
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|14
|2
|2
|
|
Майлс Льюис-Скелли
Арсенал
|17
|2
|2
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|31
|1
|2
Новости