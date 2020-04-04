«Бернли» потеряет 50 миллионов фунтов стерлингов, если сезон в Англии не возобновится

Руководство «Бернли» навало сумму, которой лишится клуб, если сезон в английской премьер-лиге не возобновится. По их оценке, потери составят 50 миллионов фунтов стрелингов, сообщает Sky Sports.

Сейчас клуб ведет переговоры с футболистами о снижении заработной платы как минимум на 30 процентов.

Английская премьер-лига не возобновит сезон-2019/2020 в начале мая. Пауза в чемпионате продлена на неопределенный срок. 13 марта АПЛ приостановила сезон из-за развития пандемии коронавирусной инфекции.