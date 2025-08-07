«Бернли» подписал полузащитника «Челси» Угочукву

Полузащитник «Челси» Лесли Угочукву перешел в «Бернли», сообщается на сайте бордовых.

21-летний футболист подписал контракт с новым клубом до 2030 года.

«Это потрясающее чувство — подписать контракт с «Бернли». Это действительно волнительный момент, и я не могу дождаться, когда начну играть здесь. Очень рад, что буду надевать футболку «Бернли» на матчи АПЛ», — заявил Угочукву.

Футболист перешел в «Челси» из «Ренна» в 2023 году. Сезон-2024/25 он провел на правах аренды в «Саутгемптоне», отметившись 1 голом и 2 результативными передачами в 31 матче во всех турнирах. За «Челси» он сыграл 15 матчей.