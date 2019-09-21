«Бернли» победил «Норвич», Вуд сделал дубль к 14-й минуте
«Бернли» обыграл «Норвич» в матче 6-го тура чемпионата Англии — 2:0. Новозеландец Крис Вуд к 14-й минуте оформил дубль.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
6-й тур
«Бернли» — «Норвич» — 2:0 (2:0)
Голы: Вуд, 10 (1:0). Вуд, 14 (2:0).
«Бернли»: Поуп, Питерс, Ми, Лоутон, Тарковски, Корк, Уэствуд, Хендрик, Вуд, Барнс (Леннон, 79), Макнейл (Родригес, 79).
«Норвич»: Крул, Бирам, Годфри, Льюис, Теттей (Ляйтнер, 13), Штиперманн (Дрмич, 75), Амаду, Маклин, Кантуэлл (Робертс, 90), Пукки, Буэндия.
Предупреждение: Амаду, 33.
Судья: Кут.
21 сентября. Бернли. Стадион «Терф Мур».
«Эвертон» — «Шеффилд Юнайтед» — 0:2 (0:1)
Голы: Мина, 40 — в свои ворота (0:1). Муссе, 79 (0:2).
«Эвертон»: Пикфорд, Коулман (Уолкотт, 71), Динь, М.Кин, Мина, Шнейдерлен (Дженк, 55), Делф, Сигурдссон, Бернард (Ивоби, 55), М.Кин, Ришарлисон.
«Шеффилд Юнайтед»: Хендерсон, Бэшем, Стивенс, Иган, О`Коннелл, Болдок, Флек, Норвуд (Ягелка, 64), Ландстрем, Робинсон (Муссе, 62), Макберни (Осборн, 83).
Предупреждения: Норвуд, 16. Бернард, 21. Болдок, 21. Хендерсон, 22.
Судья: Хупер.
21 сентября. Ливерпуль. Стадион «Гудисон Парк».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2019-2020/