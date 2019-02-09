"Бернли" победил "Брайтон" благодаря дублю Вуда

"Бернли" обыграл "Брайтон" в матче 26-го тура чемпионата Англии (3:1). Дублем в составе "бордовых" отметился форвард Крис Вуд.

"Бернли" набрал 27 очков и поднялся на 15-е место в турнирной таблице. "Брайтон" с таким же количеством баллов располагается на 14-й строчке.

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26-й тур

"Брайтон & Хоув" - "Бернли" - 1:3 (0:1)

Голы: Вуд, 26 (0:1). Вуд, 61 (0:2). Барнс, 74 - с пенальти (0:3). Даффи, 76 (1:3).

"Брайтон & Хоув": Райан, Бонг, Даффи, Монтойя, Данк, Гросс (Биссума, 66), Преппер, Стивенс, Марч (Кноккарт, 48), Локадиа (Джаханбахш, 66), Маррей.

"Бернли": Хитон, Бардсли, Ми, Тарковски, Тэйлор, Корк, Уэствуд, Хендрик, Макнейл, Вуд, Барнс.

Предупреждения: Райан, 72. Уэствуд, 76.

Судья: Аттуэлл.

09 февраля. Брайтон. Стадион "Falmer Stadium".

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