На турнире по FIFA 20 ePL Invitational, в котором участвуют команды английской премьер-лиги, проходят матчи первого раунда.

«Бернли», за который в футбольный симулятор играл Дуайт Макнил, победил представителя «Вест Хэма» Райана Фредерикса — 3:2. В 1/8 финала Макнилу предстоит сыграть с «Арсеналом», за который выступает фронтмен группы You Me at Six и болельщик команды Джош Франчески.

Турнир проходит с 21 по 25 апреля.