«Бернли» обыграл «Эвертон» и поднялся в зону Лиги чемпионов

«Бернли» обыграл «Эвертон» в матче 8-го тура чемпионата Англии — 1:0. Это позволило команде подняться на четвертое место, в зону Лиги чемпионов.

В другой встрече «Астон Вилла» на выезде разгромила «Норвич» — 5:1. «Уотфорд» и «Шеффилд Юнайтед» голов не забили.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

8-й тур

«Бернли» — «Эвертон» — 1:0 (0:0)

Гол: Хендрик, 72.

«Бернли»: Поуп, Питерс (Тэйлор, 55), Ми, Лоутон, Тарковски, Уэствуд, Хендрик, Вуд, Гвюдмундссон (Леннон, 84), Барнс (Родригес, 73), Макнейл.

«Эвертон»: Пикфорд, Коулман, Динь, М.Кин, Мина, Шнейдерлен (Андре Гомеш, 84), Делф, Сигурдссон (Сидибе, 59), Ивоби, Калверт-Льюин (М.Кин, 74), Ришарлисон.

Предупреждения: Коулман, 44. Хендрик, 64. Сидибе, 86. Уэствуд, 90+4.

Удаление: Коулман, 57.

Судья: Скотт.

5 октября. Бернли. Стадион «Терф Мур».

«Уотфорд» — «Шеффилд Юнайтед» — 0:0

«Уотфорд»: Фостер, Предль (Доусон, 57), Янмат, Каткарт, Кабаселе, Холевас, Клеверли, Перейра, Дукуре, Уэлбек (Сарр, 77), Грэй (Деулофеу, 59).

«Шеффилд Юнайтед»: Хендерсон, Бэшем, Стивенс, Иган, О`Коннелл, Болдок, Флек, Норвуд, Ландстрем, Робинсон (Шарп, 71), Макберни (Муссе, 62).

Предупреждения: Макберни, 57. Ландстрем, 90+1.

Судья: Марринер.

5 октября. Уотфорд. Стадион «Викаредж Роуд».

«Норвич» — «Астон Вилла» — 1:5 (0:2)

Голы: Уэсли, 14 (0:1). Уэсли, 30 (0:2). Грилиш, 49 (0:3). Хурихэйн, 61 (0:4). Дуглас Луис, 83 (0:5). Дрмич, 87 (1:5).

Нереализованный пенальти: Уэсли, 38 (вратарь)

«Норвич»: Макговерн, Годфри, Льюис, Ааронс, Штиперманн (Робертс, 76), Ляйтнер, Амаду, Маклин, Кантуэлл (Србени, 80), Пукки (Дрмич, 84), Буэндия.

«Астон Вилла»: Хитон, Энгелс (Конса, 75), Таргетт, Гильбер, Мингс, Хурихэйн (Дуглас Луис, 77), Грилиш, Макгинн, Накамба, Эль-Гази (Трезеге, 65), Уэсли.

Предупреждения: Пукки, 32. Макгинн, 42. Хурихэйн, 62. Гильбер, 70.

Судья: Мэдли.

5 октября. Норвич. Стадион «Карроу Роуд».