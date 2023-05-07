«Бернли» объявил о продлении контракта с Компани

Главный тренер «Бернли» Венсан Компани подписал новый пятилетний контракт с командой.

37-летний бельгийский специалист возглавляет «Бернли» с лета прошлого года. До этого сообщалось, что в его услугах заинтересованы «Тоттенхэм» и «Челси».

Ранее «Бернли» досрочно обеспечил себе выход в АПЛ по итогам сезона. После 45 туров команда с 98 очками лидирует в чемпионшипе.