«Бернли» объявил о назначении Скотта Паркера главным тренером команды

Скотт Паркер стал новым главным тренером «Бернли», сообщает пресс-служба клуба.

43-летний англичанин подписал контракт на три года.

Предыдущим главным тренером «Бернли» был Венсан Компани, который после завершения сезона-2023/24 возглавил «Баварию».

Последним местом работы Паркера был «Брюгге». Специалист тренировал бельгийскую команду с декабря 2022 года по март 2023 года.

«Бернли» в сезоне-2023/24 занял 19-е место в турнирной таблице АПЛ и вылетел в чемпионшип — второй по силе дивизион чемпионата Англии.