«Бернли» объявил о назначении Скотта Паркера главным тренером команды
Скотт Паркер стал новым главным тренером «Бернли», сообщает пресс-служба клуба.
43-летний англичанин подписал контракт на три года.
Предыдущим главным тренером «Бернли» был Венсан Компани, который после завершения сезона-2023/24 возглавил «Баварию».
Последним местом работы Паркера был «Брюгге». Специалист тренировал бельгийскую команду с декабря 2022 года по март 2023 года.
«Бернли» в сезоне-2023/24 занял 19-е место в турнирной таблице АПЛ и вылетел в чемпионшип — второй по силе дивизион чемпионата Англии.
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3
|Ливерпуль
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|0
|0
|0-0
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4
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
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|0
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8
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9
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|0
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10
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|0
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|0
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11
|Брайтон
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Борнмут
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лестер
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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19
|Ипсвич
|0
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|0
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|0
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20
|Саутгемптон
|0
|0
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|0
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|16.08
|22:00
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МЮ – Фулхэм
|- : -
|17.08
|14:30
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Ипсвич – Ливерпуль
|- : -
|17.08
|17:00
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Арсенал – Вулверхэмптон
|- : -
|17.08
|17:00
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Эвертон – Брайтон
|- : -
|17.08
|17:00
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Ньюкасл – Саутгемптон
|- : -
|17.08
|17:00
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Нот. Форест – Борнмут
|- : -
|17.08
|19:30
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Вест Хэм – Астон Вилла
|- : -
|18.08
|16:00
|
Брентфорд – Кр. Пэлас
|- : -
|18.08
|18:30
|
Челси – Ман. Сити
|- : -
|19.08
|22:00
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Лестер – Тоттенхэм
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