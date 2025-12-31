«Ньюкасл» на выезде обыграл «Бернли»

«Ньюкасл» переиграл «Бернли» в матче 19-го тура чемпионата Англии — 3:1. Игра прошла на стадионе «Терф Мур».

На 2-й минуте бразильский нападающий Жоэлинтон открыл счет. Спустя 5 минут Йоанн Висса удвоил преимущество «сорок». На 23-й минуте Джош Лорент отыграл один мяч. В конце второй половины Бруно забил третий мяч гостей.

«Ньюкасл» набрал 26 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ. «Бернли» идет на 19-й строчке — 12 очков.