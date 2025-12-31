«Ньюкасл» на выезде обыграл «Бернли»
«Ньюкасл» переиграл «Бернли» в матче 19-го тура чемпионата Англии — 3:1. Игра прошла на стадионе «Терф Мур».
На 2-й минуте бразильский нападающий Жоэлинтон открыл счет. Спустя 5 минут Йоанн Висса удвоил преимущество «сорок». На 23-й минуте Джош Лорент отыграл один мяч. В конце второй половины Бруно забил третий мяч гостей.
«Ньюкасл» набрал 26 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ. «Бернли» идет на 19-й строчке — 12 очков.
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14
|Лидс
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|0-0
|0
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15
|Кр. Пэлас
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|0
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16
|Нот. Форест
|0
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|0
|0-0
|0
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17
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Ковентри
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|0
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19
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|Арсенал – Ковентри
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|22.08
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|Халл Сити – МЮ
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|Эвертон – Кр. Пэлас
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|22.08
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|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
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|Брайтон – Астон Вилла
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|23.08
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