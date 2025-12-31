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31 декабря 2025, 00:39

«Ньюкасл» на выезде обыграл «Бернли»

Евгений Козинов
Корреспондент
Жоэлинтон (слева) после гола.
Фото Reuters

«Ньюкасл» переиграл «Бернли» в матче 19-го тура чемпионата Англии — 3:1. Игра прошла на стадионе «Терф Мур».

На 2-й минуте бразильский нападающий Жоэлинтон открыл счет. Спустя 5 минут Йоанн Висса удвоил преимущество «сорок». На 23-й минуте Джош Лорент отыграл один мяч. В конце второй половины Бруно забил третий мяч гостей.

«Ньюкасл» набрал 26 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ. «Бернли» идет на 19-й строчке — 12 очков.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 19-й тур.
30 декабря 2025, 22:30. Терф Мур (Бернли)
Бернли
1:3
Ньюкасл Юнайтед
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Футбол
ФК Бернли
ФК Ньюкасл Юнайтед
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